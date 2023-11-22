Квартиры и авто: у руководительницы налоговой с Полтавщины обнаружили 6,1 млн грн необоснованных активов

Все имущество, приобретенное в течение 2020-2023 годов, зарегистрировано на членов семьи, близких лиц служащей и других.

В исполняющей обязанности начальника ГУ ГНС Украины в Полтавской области были выявлены признаки приобретения необоснованных активов на 6,1 млн грн, передает официальный сайт НАПК.

В Национальном агентстве отметили, что в 2020 году ее родная сестра купила квартиру в Киеве стоимостью более 2,2 млн грн, не будучи финансово способной совершить такое приобретение. По словам бывшего владельца квартиры, оформление права собственности жилья на другое лицо, а не на себя, супружеская пара мотивировала тем, что они являются госслужащими.

Ее отец в 2021 году стал владельцем автомобиля Land Rover Range Rover Velar стоимостью почти 900 тыс. грн. Однако анализ его доходов показал невозможность совершить такую покупку за счет легальных доходов. Кроме того, факты свидетельствуют, что автомобиль был приобретен по поручению супругов служащей и с целью распоряжения им, говорят в НАПК.

В 2023 году ее дочь приобрела автомобиль Toyota C-HR Hybrid стоимостью около 1,5 млн грн. Однако предоставленные НАПК объяснения не подтверждают финансовую способность для совершения такой покупки.

Кроме того, муж служащей в 2016 году приобрел квартиру в Полтаве стоимостью почти 1 млн грн, хотя его предыдущие доходы были значительно меньше.

«Проведенный НАПК мониторинг образа жизни свидетельствует, что по поручению служащей на протяжении 2020-2023 годов другими физическими лицами и членами ее семьи были приобретены в собственность необоснованные активы общей стоимостью 6,1 млн. грн.

Национальное агентство направило материалы по и.о. начальника ГУ ГНС Украины в Полтавской области в Специальную антикоррупционную прокуратуру для решения вопроса об обращении в суд с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства по ст. 290 Гражданского процессуального кодекса Украины», - добавили в НАПК.

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