Квартири та авто: у керівниці податкової з Полтавщини виявили 6,1 млн грн необґрунтованих активів

Все майно, яке було придбане впродовж 2020-2023 років, зареєстроване на членів сім’ї, близьких осіб службовиці та інших.

У виконуючої обов’язки начальника ГУ ДПС України у Полтавській області було виявлено ознаки набуття необґрунтованих активів на 6,1 млн грн, передає офіційний сайт НАЗК.

У Національному агентстві зазначили, що у 2020 році її рідна сестра купила квартиру в Києві вартістю понад 2,2 млн грн, не бувши фінансово спроможною зробити таке придбання. За словами колишнього власника помешкання, оформлення права власності житла на іншу особу, а не на себе, подружня пара мотивувала тим, що вони є держслужбовцями.

Її батько у 2021 році став власником автомобіля Land Rover Range Rover Velar вартістю майже 900 тис. грн. Проте аналіз його доходів показав неможливість зробити таку покупку коштом легальних доходів. Крім того, факти свідчать, що автомобіль було придбано за дорученням подружжя службовиці та з метою розпорядження ним, кажуть у НАЗК.

У 2023 році її дочка придбала автомобіль Toyota C-HR Hybrid вартістю майже 1,5 млн грн. Однак надані НАЗК пояснення не підтверджують фінансову спроможність для здійснення такої покупки.

Крім того, чоловік службовиці у 2016 році придбав квартиру у Полтаві вартістю майже 1 млн грн, хоча його попередні доходи були значно меньшими.

«Проведений НАЗК моніторинг способу життя свідчить, що за дорученням службовиці впродовж 2020-2023 років іншими фізичними особами та членами її сім’ї було набуто у власність необґрунтовані активи загальною вартістю 6,1 млн грн.

Національне агентство направило матеріали щодо в.о. начальника ГУ ДПС України у Полтавській області до Спеціальної антикорупційної прокуратури для вирішення питання щодо звернення до суду з позовом про визнання активів необґрунтованими та стягнення їх в дохід держави за ст. 290 Цивільного процесуального кодексу України», - додали у НАЗК.

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