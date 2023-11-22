В Україні виник дефіцит електроенергії: енергетики назвали причини

Енергетики попереджають про дефіцит в енергосистемі, протягом доби радять економити електроенергію.

Сьогодні, 22 листопада, в Україні зафіксували дефіцит електроенергії у енергосистемі. НЕК «Укренерго» попереджає, що у вечірні години дефіцит може збільшитися.

У НЕК «Укренерго» назвали три основні причини виникнення дефіциту електроенергії: збільшення споживання через похолодання, підвищена аварійність блоків електростанцій та недостатність обсягів імпорту електроенергії з країн Європейського союзу.

На даний момент фахівці диспетчерського центру «Укренерго»активно працюють над пошуком можливостей для покриття цього дефіциту.

Енергетики закликали українців економити споживання електроенергії протягом доби.

«Закликаємо українців ощадливо споживати електроенергію протягом доби. Не вмикайте одночасно потужні електропристрої, вимикайте світло в порожніх приміщеннях, перенесіть прання на нічні години», – йдеться у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.