В Украине возник дефицит электроэнергии: энергетики назвали причины: в Украине возник дефицит электроэнергии

Сегодня, 22 ноября, в Украине зафиксировали дефицит электроэнергии в энергосистеме. НЭК "Укрэнерго" предупреждает, что в вечерние часы дефицит может увеличиться.
В НЭК "Укрэнерго" назвали три основные причины возникновения дефицита электроэнергии: увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций и недостаточность объемов импорта электроэнергии из стран Европейского союза.
На данный момент специалисты диспетчерского центра "Укрэнерго" активно работают над поиском возможностей для покрытия этого дефицита.
Энергетики призвали украинцев экономить потребление электроэнергии в течение суток.
"Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - говорится в сообщении.
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