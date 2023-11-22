В Украине возник дефицит электроэнергии: энергетики назвали причины: в Украине возник дефицит электроэнергии

Энергетики предупреждают о дефиците в энергосистеме, в течение суток советуют экономить электроэнергию.

Сегодня, 22 ноября, в Украине зафиксировали дефицит электроэнергии в энергосистеме. НЭК "Укрэнерго" предупреждает, что в вечерние часы дефицит может увеличиться.

В НЭК "Укрэнерго" назвали три основные причины возникновения дефицита электроэнергии: увеличение потребления из-за похолодания, повышенная аварийность блоков электростанций и недостаточность объемов импорта электроэнергии из стран Европейского союза.

На данный момент специалисты диспетчерского центра "Укрэнерго" активно работают над поиском возможностей для покрытия этого дефицита.

Энергетики призвали украинцев экономить потребление электроэнергии в течение суток.

"Призываем украинцев экономно потреблять электроэнергию в течение суток. Не включайте одновременно мощные электроустройства, выключайте свет в пустых помещениях, перенесите стирку на ночные часы", - говорится в сообщении.

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