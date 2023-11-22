Верховная Рада разрешила военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, но механизм реализации закона не предусмотрела

Верховная Рада приняла закон о возможности для украинских военных бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, впрочем, средства на это планируется заложить при подготовке бюджета на 2025 год.

22 ноября парламент принял закон о сохранении возможности биологического отцовства в случае получения военнослужащими ранений, влияющих на репродуктивные функции (законопроект 8011).

Инициатором проекта выступает народный депутат Оксана Дмитриева.

Напомним, накануне полномасштабного вторжения, в январе 2022 года, вступил в силу закон ее авторства, согласно которому украинцы могут стать посмертными донорами органов по упрощенной процедуре, и не требуется их прижизненное нотариальное согласие на трансплантацию (законопроект 5831). Впоследствии, 12 июля 2023 года, депутатка зарегистрировала законопроект 9482, которым предлагается запретить изъятие органов для трансплантации у военнослужащих, а также у погибших от рук правоохранителей.

Что касается права военных бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках, то принятым законом 8011 Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» дополняется новым положением, согласно которому в период действия военного положения военнослужащие имеют право на безвозмездное получение медицинской услуги, связанной с обеспечением реализации их права на биологическое отцовство (материнство), в частности на осуществление забора, криоконсервации и хранение их репродуктивных клеток на случай утраты репродуктивной функции при исполнении обязанностей по обороне государства, защите Отечества и других возложенных на них обязанностей в соответствии с законодательством, в порядке, установленном Кабинетом Министров.

Вместе с тем, Главное юридическое управление Рады обратило внимание на переходные положения законопроекта, предусматривающий, что «в случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их хранение прекращается с последующей утилизацией».

Как отметили в Управлении, этой нормой вообще нивелируется право человека на биологическое отцовство (материнство). К тому же законопроектом не предусмотрены механизмы, при которых заведение здравоохранения получает информацию о гибели или о признании лица умершим.

Кроме того, автор законопроекта предлагает поручить Кабмину «при подготовке проекта Государственного бюджета Украины на 2025 год и в последующие годы предусмотреть расходы по отдельной бюджетной программе».

Однако непонятно, за счет каких именно средств будет происходить реализация настоящего Закона со дня вступления его в силу (т.е. в течение 2024 года).

Законопроект также предлагает изложить в новой редакции ч. 10 статьи 95 Закона «О национальной полиции» и предусмотреть, что в период действия военного положения полицейским гарантируется бесплатное медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения любой формы собственности.

Однако при предложенном законодательном подходе непонятно, кто является «заказчиком» установленной Законом гарантии, а следовательно и нарушается принцип юридической определенности относительно ясности и недвусмысленности изложения правовых предписаний.

Кроме того, должны быть предусмотрены механизмы компенсации учреждениям здравоохранения частной формы собственности и физическим лицам – предпринимателям, получившим лицензию на осуществление медицинской практики, предоставление медицинского обеспечения полицейским.

Автор: Наталья Мамченко

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