Верховна Рада дозволила військовим безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, але механізм реалізації закону не передбачила

Верховна Рада ухвалила закон про можливість для українських військових безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, втім, кошти на це планується закласти при підготовці бюджету аж на 2025 рік.

22 листопада парламент ухвалив закон про збереження можливості біологічного батьківства, у випадку отримання військовослужбовцями поранень, які впливають на репродуктивні функції (законопроект 8011).

Ініціатором проекту виступає народний депутат Оксана Дмитрієва.

Нагадаємо, напередодні повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року, набув чинності закон її авторства, за яким українці можуть стати посмертними донорами органів за спрощеною процедурою, і не потрібна їхня прижиттєва нотаріальна згода на трансплантацію (законопроект 5831). Згодом, 12 липня 2023 року, депутатка зареєструвала законопроект 9482, яким пропонується заборонити вилучення органів для трансплантації у військовослужбовців, а також у загиблих від рук правоохоронців.

Стосовно права військових безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках, то прийнятим законом 8011 Закон «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» доповнюється новим положенням, згідно з яким у період дії воєнного стану військовослужбовці, мають право на безоплатне отримання медичної послуги, пов’язаної із забезпеченням реалізації їхнього права на біологічне батьківство (материнство), зокрема на здійснення забору, кріоконсервації та зберігання їхніх репродуктивних клітин на випадок втрати репродуктивної функції при виконанні обов’язків із оборони держави, захисту Вітчизни та інших покладених на них обов’язків відповідно до законодавства, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Разом з тим, Головне юридичне управління Ради звернуло увагу на перехідні положення законопроекту, яким передбачається, що «у разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх зберігання припиняється з подальшою утилізацією».

Як зазначили в Управлінні, цією нормою взагалі нівелюється право особи на біологічне батьківство (материнство). До того ж законопроектом не передбачено механізмів, за яких заклад охорони здоров'я отримує інформацію про загибель або про визнання особи померлою.

Крім того, авторка законопроекту пропонує доручити Кабміну «при підготовці проекту Державного бюджету України на 2025 рік та наступні роки передбачити видатки за окремою бюджетною програмою».

Проте, є незрозумілим, за рахунок яких саме коштів відбуватиметься реалізація цього Закону з дня набрання ним чинності (тобто, протягом 2024 року).

Законопроектом також пропонується викласти у новій редакції ч. 10 статті 95 Закону «Про національну поліцію» і передбачити, що у період дії воєнного стану поліцейським гарантується безоплатне медичне забезпечення в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності.

Проте, за запропонованого законодавчого підходу є незрозумілим, хто є «замовником» встановленої Законом гарантії, а відтак і порушується принцип юридичної визначеності щодо ясності та недвозначності викладення правових приписів.

Крім того мають бути передбачені механізми компенсації закладам охорони здоров'я приватної форми власності та фізичним особам – підприємцям, які отримали ліцензію на здійснення медичної практики, надання медичного забезпечення поліцейським.

Автор: Наталя Мамченко

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