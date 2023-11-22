Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність чотирьох вакантних посад

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є чотири вакантні посади. Про це йдеться на офіційному сайті суду.
Серед них:
Провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ – 2 посади;
Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення – 1 посада
Провідний спеціаліст відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) – 1 посада.
«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]
Документи приймаються до 30.11.2023 року включно. За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - сказано у повідомленні.
Раніше Господарський суд Вінницької області повідомив про наявність вакантної посади.
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