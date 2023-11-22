Солом’янський райсуд Києва повідомив про наявність чотирьох вакантних посад

Суд шукає трьох провідних спеціалістів та головного спеціаліста.

Солом'янський районний суд міста Києва повідомив, що у суді є чотири вакантні посади. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Серед них:

Провідний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду цивільних та адміністративних справ – 2 посади;

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення розгляду справ про адміністративні правопорушення – 1 посада

Провідний спеціаліст відділу документального обігу, контролю та забезпечення розгляду звернень громадян (канцелярія) – 1 посада.

«Резюме (із обов’язковим зазначенням бажаної посади) направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 30.11.2023 року включно. За додатковою інформацією звертатись за тел. 298 59 34», - сказано у повідомленні.

Раніше Господарський суд Вінницької області повідомив про наявність вакантної посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.