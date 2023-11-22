В Україну намагалися ввезти партію брендового взуття під виглядом гуманітарної допомоги

Під час митного контролю було виявлено 75 пар нового жіночого взуття «UGG» незаконно задекларованих як гуманітарну допомога.

Джерело фото: pravda.com.ua

У пункті пропуску «Краківець-Корчова» на кордоні з Польщею митники завадили спробі ввезення комерційної партії взуття в Україну під виглядом гуманітарної допомоги, – повідомляє Державна митна служба України.

Водій, 52-річний житель Херсону, у декларації на переміщення товарів зазначив, що везе гуманітарну допомогу до одного з українських благодійних фондів, конкретно взуття та засоби гігієни обсягом 150 кг. Однак, при спробі перевірити цю інформацію, митники з'ясували, що благодійна організація не очікувала жодної гуманітарної допомоги від водія.

Під час огляду автомобіля митники виявили 75 пар нового жіночого взуття «UGG» та 120 флаконів дезінфікуючого гелю «L'Oreal Paris». У зв'язку з цим інцидентом, працівники митниці склали протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України про спробу переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю, шляхом подання неправдивих відомостей щодо отримувача товару.

Відповідно до закону, за цим фактом може бути застосований штраф у розмірі 100% вартості товарів, які були спробувані ввезти, а також конфіскація цих товарів.

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