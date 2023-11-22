В Украину пытались ввезти партию брендовой обуви под видом гуманитарной помощи

Во время таможенного контроля было обнаружено 75 пар новой женской обуви "UGG" незаконно задекларированных как гуманитарная помощь.

Источник фото: pravda.com.ua

В пункте пропуска "Краковец-Корчова" на границе с Польшей таможенники помешали попытке ввоза коммерческой партии обуви в Украину под видом гуманитарной помощи, - сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Водитель, 52-летний житель Херсона, в декларации на перемещение товаров отметил, что везет гуманитарную помощь одному из украинских благотворительных фондов, конкретно обувь и средства гигиены объемом 150 кг. Однако, при попытке проверить эту информацию, таможенники выяснили, что благотворительная организация не ожидала никакой гуманитарной помощи от водителя.

Во время осмотра автомобиля таможенники обнаружили 75 пар новой женской обуви "UGG" и 120 флаконов дезинфицирующего геля "L'Oreal Paris". В связи с этим инцидентом, работники таможни составили протокол по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины о попытке перемещения товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля, путем представления ложных сведений о получателе товара.

Согласно закону, по данному факту может быть применен штраф в размере 100% стоимости товаров, которые были попытаны ввезти, а также конфискация этих товаров.

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