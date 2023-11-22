Антисемитский скандал в соцсети Маска: рекламодатели остановили рекламные контракты, Х подала иск в суд

Илон Маск подал в суд на Media Matters for America за обвинение в антисемитизме.

Фото: profimedia.rs

Социальная сеть Х (бывший Twitter), владельцем которой является Илон Маск, подала в суд иск против общественной организации Media Matters for America, обвинявшей Х в антисемитизме. Об этом пишет Bloomberg.

В иске X говорится, что Media Matters «манипулировала» соцсетью, используя учетные записи, подписанные только на профиле крупных брендов или пользователей, производящих маргинальный контент.

Эти аккаунты «постоянно прокручивали и обновляли ленту, пока не нашли рекламу рядом с экстремистскими постами», говорится в заявлении.

В свою очередь президент Media Matters Анджело Карузоне назвал иск «несерьезным» и сказал, что он «цель заставить критиков X замолчать».

Компания Илона Маска заявляет, что в отчете Media Matters был извращен типичный опыт работы с X с «намерением навредить социальной сети и ее бизнесу».

На фоне антисемитского скандала рекламодатели, такие как Disney, IBM, Comcast и Warner Brothers Discovery, приостановили рекламные расходы на платформе Х.

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