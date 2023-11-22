Рада поддержал санкции против оборонки рф и Беларуси на 50 лет

Депутаты парламента проголосовали за постановление о применении санкций против оборонного комплекса россии и Белоруси.

В среду, 22 ноября, Верховная Рада поддержала постановление об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о секторальных ограничительных мерах в отношении оборонно-промышленной сферы россии и Беларуси сроком на 50 лет. Об этом сообщили народные депутаты в соцсетях.

Документ поддержали 304 депутата.

Речь идет о решении СНБО от 20 ноября «О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в рф и Республику Беларусь в оборонно-промышленной сфере». Этим решением СНБО поддержал внесенные Кабмином предложения по применению определенных секторальных санкций.

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