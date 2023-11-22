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Налоговики, прокуроры, полицейские и пограничники – кто обязательно должен заговорить на английском языке

Верховная Рада одобрила законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий установление требования обязательного владения английским языком для прокуроров, в налоговых и таможенных органах, а также для определенных категорий госслужащих.

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Правоохранители заговорят по-английски: Верховная Рада одобрила законопроект Зеленского об обязательном изучении английского языка в Украине

13:58, 22 ноября 2023
Статус английского языка в Украине будет закреплен на уровне закона, — парламент принял за основу законопроект Владимира Зеленского.
Правоохранители заговорят по-английски: Верховная Рада одобрила законопроект Зеленского об обязательном изучении английского языка в Украине
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22 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 9432 об обязательном изучении английского языка в Украине. Законопроект Президент Украины Владимир Зеленский в июне 2023 подал как неотложный.

Как отмечено в пояснительной записке, целью законопроекта 9432 является повышение конкурентоспособности Украины, рост ее инвестиционной и туристической привлекательности, расширение применения английского языка в публичных сферах общественной жизни и создание благоприятных условий для его овладения гражданами Украины.

Предусматривается официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине, определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, при пересечении государственной границы, в сферах образования, культуры, транспорта, здравоохранения и т.д.

В частности, в законе о Национальной полиции предусмотрено, что на службу в полиции могут быть приняты граждане Украины, кроме украинского языка также владеющие английским языком для установленных Кабинетом Министров должностей.

Следует отметить, что Министерство юстиции Украины считает, что этот законопроект необходимо согласовать с нормами Закона «О государственной службе», поскольку в нем предусмотрено владение английским языком только лицами, претендующими на занятие должности государственной службы категории «А».

Также Минюст отмечает, что положения законопроекта 9432 нуждаются в согласовании с законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «О Государственном бюро расследований» и Законом Украины «О Бюро экономической безопасности Украины» в части владения английским языком для правоохранительных работников органов.

Национальное агентство по вопросам государственной службы обращает внимание на необходимость доработки законопроекта в части особенностей применения в случае вступления в силу. Также НАГС считает, что предложенное законопроектом установление надбавки в размере 10 процентов должностного оклада за владение английским языком на уровне не ниже В2 не согласуется с принципами построения системы оплаты труда государственных служащих на единых подходах.

Государственная пограничная служба предлагает отметить, что действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения в сфере осуществления судопроизводства, уголовного процессуального производства, по делам об административных правонарушениях и отношениях по рассмотрению и решению административных дел, кроме определенных законом случаев.

Автор: Наталья Мамченко

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