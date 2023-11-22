Правоохоронці заговорять англійською: Верховна Рада схвалила законопроект Зеленського про обов’язкове вивчення англійської мови в Україні

Статус англійської мови в Україні закріплять на рівні закону, — парламент прийняв за основу законопроект Володимира Зеленського.

22 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 9432 про обов’язкове вивчення англійської мови в Україні. Законопроект Президент України Володимир Зеленський у червні 2023 року подав як невідкладний.

Як зазначено у пояснювальній записці, метою законопроекту 9432 є підвищення конкурентоспроможності України, зростання її інвестиційної і туристичної привабливості, розширення застосування англійської мови в публічних сферах суспільного життя та створення сприятливих умов для її опанування громадянами України.

Передбачається офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні, визначити категорії посад, кандидати на зайняття яких зобов’язані володіти англійською мовою, унормувати особливості застосування англійської мови в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підрозділів екстреної допомоги населенню, під час перетину державного кордону, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

Зокрема, у законі про Національну поліцію передбачено, що на службу в поліції можуть бути прийняті громадяни України, які крім української мови також володіють англійською мовою для встановлених Кабінетом Міністрів посад.

Слід зазначити, що Міністерство юстиції України вважає, що цей законопроект необхідно узгодити з нормами Закону «Про державну службу», оскільки в ньому передбачено володіння англійською мовою лише особами, які претендують на зайняття посади державної служби категорії «А».

Також Мін’юст зазначає, що положення законопроекту 9432 потребують узгодження із законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про Державне бюро розслідувань» та Законом України «Про Бюро економічної безпеки України» в частині володіння англійською мовою для працівників правоохоронних органів.

Національне агентство з питань державної служби звертає увагу на необхідність доопрацювання законопроекту в частині особливостей застосування у разі набрання ним чинності. Також НАДС вважає, що запропоноване законопроектом встановлення надбавки у розмірі 10 відсотків посадового окладу за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 не узгоджується із принципами побудови системи оплати праці державних службовців на єдиних підходах.

Державна прикордонна служба пропонує зазначити, що дія цього Закону не поширюється на правовідносини у сфері здійснення судочинства, кримінального процесуального провадження, у справах про адміністративні правопорушення та відносини щодо розгляду і вирішення адміністративних справ, крім визначених законом випадків.

Автор: Наталя Мамченко

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