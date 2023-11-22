Перший сніг у Києві: за ранок 13 ДТП, одна – смертельна

На дорогах столиці у перший день снігопаду працюють комунальники та правоохоронці, водіїв попереджають про небезпеку.

Сьогодні, 22 листопада, столицю замело снігом. Вже на 11 годину ранку на автодорогах Києва сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в тому числі одна ДТП з потерпілими, де одна людина, на жаль, загинула, – повідомляє патрульна поліція Києва.

Екіпажі патрульної поліції спрямовані на забезпечення безпеки руху та вживають заходів для уникнення небезпечних ситуацій на дорогах. У разі потреби вони також здійснюють регулювання руху.

Для прибирання снігу у місті задіяно 255 одиниць очисної техніки. Спеціалісти першочергово виконують роботи на спусках, підйомах, мостах та основних автодорогах.

За прогнозом Українського гідрометцентру, очікується помірний мокрий сніг упродовж 23-го та 24-го числа, що може спричинити ожеледицю на дорогах.

Водіїв закликають утриматися від паркування по обох боках вулиць, щоб не перешкоджати роботі спецтехніки. У випадку виникнення небезпечних ситуацій, ватро телефонувати на спецлінію 112.

Тим, хто ще не підготував свої автомобілі до зими, радять зробити це якнайшвидше: перевірте наявність зимових шин та омивача, стан акумулятора та засоби для очищення від снігу й ожеледиці.

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