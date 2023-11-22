У Києві випав перший сніг: комунальники повідомили ситуацію на дорогах

Для очистки снігу на вулиці Києва виїхало майже 300 одиниць спеціальної техніки.

Фото: kyivavtodor.kievcity.gov.ua

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що з ночі 22 листопада на дороги столиці виїхало 297 одиниць спецтехніки для очистки снігу. Про це йдеться у пресслужбі відомства

Зазначається, що також на вулицях міста їздить спецтранспорт, який обробляє дороги протиожиледними матеріалами для безпечного та безперебійного руху автомобілів та пішоходів.

«300 дорожніх працівників залучено до очистки тротуарів та зупинок громадського транспорту.

У першу чергу, роботи відбуваються на спусках і підйомах, покритті із гранітної бруківки, мостах, головних дорожних артеріях міста», - сказано у повідомленні.

У «Київавтодорі» додали, що в цілодобовому режимі здійснюється моніторинг змін погодних умов та ситуації на вулично-дорожній мережі міста.

Фото: kyivavtodor.kievcity.gov.ua

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