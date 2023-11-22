В Киеве выпал первый снег: коммунальщики сообщили ситуацию на дорогах

Для очистки снега на улицы Киева выехало около 300 единиц специальной техники.

Фото: kyivavtodor.kievcity.gov.ua

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что с ночи 22 ноября на дороги столицы выехало 297 единиц спецтехники для очистки снега. Об этом говорится в пресс-службе ведомства

Отмечается, что также на улицах города ездит спецтранспорт, который обрабатывает дороги противоголеледными материалами для безопасного и бесперебойного движения автомобилей и пешеходов.

«300 дорожных работников привлечены к очистке тротуаров и остановкам общественного транспорта.

В первую очередь, работы проходят на спусках и подъемах, покрытии из гранитной брусчатки, мостах, главных дорожных артериях города», - говорится в сообщении.

В «Киевавтодоре» добавили, что в круглосуточном режиме осуществляется мониторинг изменений погодных условий и ситуации на улично-дорожной сети города.

Фото: kyivavtodor.kievcity.gov.ua

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