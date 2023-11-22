Украинцы могут сдать ДНК за рубежом для поиска пропавших без вести родных

Украинцы, которые оказались за границей из-за вооруженной агрессии российской федерации, получили возможность сдать образцы ДНК для поиска своих родственников, пропавших без вести в результате особых обстоятельств, - сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.
Инициатива стала возможной благодаря соглашению, заключенному между Национальной полицией Украины и Международной комиссией по вопросам пропавших без вести.
Сейчас эта услуга доступна для украинцев, которые находятся в Польше и Германии. Собранные образцы ДНК эксперты передадут украинским следователям для дальнейшего поиска и идентификации пропавших без вести.
График забора биологического материала выглядит следующим образом:
Польша:
- 28 ноября - Краков;
- 30 ноября - Варшава;
- 30 ноября - Познань.
Германия:
- 2 декабря - Берлин, Мюнхен;
- 3 декабря - Дрезден;
- 4 декабря - Франкфурт-на-Майне;
- 5 декабря - Дюссельдорф.
Записаться на процедуру сдачи образцов ДНК можно, позвонив по телефону: +38 (068) 791-00-00.
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