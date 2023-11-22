Украинцы могут сдать ДНК за рубежом для поиска пропавших без вести родных

Украинцы в Польше и Германии могут сдать образцы ДНК для поиска пропавших без вести родных.

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Украинцы, которые оказались за границей из-за вооруженной агрессии российской федерации, получили возможность сдать образцы ДНК для поиска своих родственников, пропавших без вести в результате особых обстоятельств, - сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

Инициатива стала возможной благодаря соглашению, заключенному между Национальной полицией Украины и Международной комиссией по вопросам пропавших без вести.

Сейчас эта услуга доступна для украинцев, которые находятся в Польше и Германии. Собранные образцы ДНК эксперты передадут украинским следователям для дальнейшего поиска и идентификации пропавших без вести.

График забора биологического материала выглядит следующим образом:

Польша:

28 ноября - Краков;

30 ноября - Варшава;

30 ноября - Познань.

Германия:

2 декабря - Берлин, Мюнхен;

3 декабря - Дрезден;

4 декабря - Франкфурт-на-Майне;

5 декабря - Дюссельдорф.

Записаться на процедуру сдачи образцов ДНК можно, позвонив по телефону: +38 (068) 791-00-00.

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