В Пентагоне уверены, что Украина эффективно использует военную помощь США

В США заявили, что помощь, которую они оказали Украине, оказала положительное влияние на ход боевых действий.

Фото: AFP

В Соединенных Штатах Америки уверены, что украинская армия эффективно использует военную технику, которую они предоставили. Об этом заявила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

Так, Сингх выразила уверенность, что помощь, оказанная США Украине, оказала положительное влияние на ход боевых действий.

Она добавила, что речь идет о HIMARS и «прекрасных системах противовоздушной обороны».

«Военные Украины эффективно используют это вооружение и технику, и мы видим результаты этого на поле боя.

Мы очень уверены, что мы смогли предоставить Украине для достижения прогресса на поле боя», — отметили в Пентагоне.

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