Словакия временно возобновила движение грузовиков на границе с Украиной

Сейчас временно разблокировано движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецке", в очереди стоят около 350 грузовых транспортных средств.

Источник фото: svidomi

Государственная пограничная служба Украины сообщила о временном разблокировании движения грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое" на границе между Украиной и Словакией.

На утро, 22 ноября, перед пунктом пропуска "Вишне-Немецке" в направлении Украины ожидает около 350 грузовых транспортных средств, которые находятся на территории Словакии.

Проезд легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска осуществляется без препятствий в обычном режиме в обоих направлениях - как для въезда, так и для выезда.

Напомним, 21 ноября, словацкие перевозчики заблокировали движение грузовиков через пункт пропуска "Вишне-Немецкое - Ужгород". Вечером Словакия начала выпускать из Украины один, а впускать четыре грузовика в час.

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