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  1. В Украине

«Сливал» врагу оборонительные позиции ВСУ: задержан российский агент под псевдонимом «Лексус»

11:41, 22 ноября 2023
Злоумышленник направлял данные о местонахождении ВСУ и направлениях движения техники на территории Волчанской территориальной общины.
«Сливал» врагу оборонительные позиции ВСУ: задержан российский агент под псевдонимом «Лексус»
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В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему мужчине по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, в июле представитель фсб россии через мессенджер «Телеграмм» связался с жителем г. Волчанск и предложил сотрудничество за деньги на что мужчина согласился.

«Чтобы убедиться в позиции агента, российский куратор сказал, что для сотрудничества необходима расписка. Предатель сделал это и написал следующее: «Готов делать разведывательные и диверсионные задачки, поставленные мне».

В целях конспирации он избрал оперативный псевдоним «Лексус», - сказано в сообщении.

Злоумышленник передавал данные о местонахождении ВСУ и направлениях движения техники на территории Волчанской территориальной общины.

Правоохранителям удалось задержать мужчину в Волчанске.

Следователь судья Киевского районного суда г. Харькова удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога сроком на 60 суток до 18 января 2024 года включительно. Во время этого заседания мужчина полностью признал свою вину и добавил, что хотел заработать денег. Также предатель отметил, что если бы наступила повторно оккупация Волчанска, его убили бы российские военные из-за того, что он не пошел на сотрудничество с фсб рф.

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