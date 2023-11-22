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«Зливав» ворогу оборонні позиції ЗСУ: затримано російського агента під псевдонімом «Лексус»

11:41, 22 листопада 2023
Зловмисник надсилав дані про місцезнаходження ЗСУ та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади.
«Зливав» ворогу оборонні позиції ЗСУ: затримано російського агента під псевдонімом «Лексус»
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На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру 41-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану.

Як повідомила Харківська обласна прокуратура, у липні представник фсб рф через месенджер «Телеграм» звʼязався з мешканцем м. Вовчанськ та запропонував співпрацю за гроші на що чоловік погодився.

«Аби упевнитись у позиції агента, російський куратор сказав, що для співпраці необхідна розписка. Зрадник зробив це і написав наступне: «Готов выполнять разведывательные и диверсионные задачи, поставленные мне». 

У цілях конспірації він обрав собі оперативний псевдонім «Лексус», - сказано у повідомленні.

Зловмисник надсилав дані про місцезнаходження ЗСУ та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади. 

Правоохоронцям вдалося затримати чоловіка у м. Вовчанськ.

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави строком на 60 діб до 18 січня 2024 року включно. Під час цього судового засідання чоловік повністю визнав свою вину та додав, що хотів заробити грошей. Також зрадник зазначив, що якщо б настала повторно окупація Вовчанська, його б вбили російські військові через те, що він не пішов на співпрацю з фсб рф.

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