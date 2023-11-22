Словаччина тимчасово поновила рух вантажівок на кордоні з Україною

Наразі тимчасово розблоковано рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке», у черзі стоять близько 350 вантажних транспортних засобів.

Джерело фото: svidomi

Державна прикордонна служба України повідомила про тимчасове розблокування руху вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» на кордоні між Україною та Словаччиною.

На ранок, 22 листопада, перед пунктом пропуску «Вишнє-Нємецке» в напрямку України очікує близько 350 вантажних транспортних засобів, які знаходяться на території Словаччини.

Проїзд легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску здійснюється без перешкод у звичайному режимі в обох напрямках - як для в'їзду, так і для виїзду.

Нагадаємо, 21 листопада, словацькі перевізники заблокували рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке - Ужгород». Увечері Словаччина почала випускати з України одну, а впускати чотири вантажівки за годину.

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