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На кордоні з Україною словацькі перевізники заблокували пункт пропуску: що відомо

16:14, 21 листопада 2023
Через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке» розпочалося блокування руху для вантажівок.
На кордоні з Україною словацькі перевізники заблокували пункт пропуску: що відомо
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Перевізники Словаччини розпочали блокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Вишнє-Нємецке». Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в коментарі «УП».

«За інформацією, що надійшла від Прикордонної поліції Словацької Республіки, сьогодні з 13.30 розпочалося блокування руху для вантажного автотранспорту, що рухається на напрямку словацького пункту пропуску «Вишнє Нємецке», суміжному з українським пунктом пропуску «Ужгород».

Його ініціювала і проводить Спілка перевізників Словаччини. Про терміни блокування не повідомляється, хоча не виключається, що такі дії словацьких перевізників можуть бути довготривалими», — зазначив Демченко.

На даний час українські прикордонники вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі словацькими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускати через кордон.

Наразі на території Словаччини перед пунктом пропуску «Вишнє Нємецке» в напрямку України перебуває близько 300 вантажних транспортних засобів.

Про цю ситуацію з блокуванням руху для вантажівок повідомлено всі взаємодіючі органи.

Водночас пропуск легкового автомобільного транспорту та автобусів здійснюється в штатному режимі.

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