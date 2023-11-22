Чи вплине продаж майна на суму понад 100 тисяч гривень в листопаді чи грудні на призначення субсидії: пояснення

На призначення субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 років впливають доходи за І-ІІ квартали 2023 року.

Українці, які планують продаж майна на суму понад 100 тисяч гривень у листопаді-грудні цього року, повинні врахувати можливий вплив цієї операції на отримання житлової субсидії на опалювальний сезон 2023-2024 років, – застерігає Міністерство соціальної політики України.

Для призначення житлової субсидії на опалювальний період з жовтня 2023 року, розглядаються доходи домогосподарства за І-ІІ квартали 2023 року, тобто за січень-червень 2023 року. Проте, доходи, отримані у листопаді-грудні 2023 року, будуть враховуватися при призначенні житлової субсидії в травні 2024 року.

Важливо, що особа, якій призначено житлову субсидію, має обов'язок протягом 30 календарних днів повідомити Пенсійний фонд України про отримання нею або членом родини домогосподарства одноразового доходу, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (67 100 гривень). Однак існують виключення, такі як цільова благодійна допомога на освіту, медичні послуги, подолання наслідків стихійних лих, страхові виплати та інші події загальнодержавного або місцевого характеру.

Виняток становить цільова благодійна допомога, що включає в себе гранти на навчання, допомогу в медичних та соціальних справах, спадщину у вигляді нерухомого майна та інші ситуації, передбачені законом.

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