Воював проти України: екскомандир механізованої роти з Криму отримав заочно покарання

Він зрадив державі та воював проти ЗСУ на Херсонському напрямку.

Фото: ДБР

Святошинський районний суд Києва заочно покарав за державну зраду екскомандира механізованої роти військової частини в АР Крим. Він брав участь у бойових діях проти Сил оборони Україна на Херсонському напрямку. Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що він перейшов на бік росії у 2014 році. Після захоплення військової частини капітан відмовився передислокуватись до Миколаєва й присягнув на вірність агресору.

Батьки уродженця Черкаської області й досі живуть на батьківщині, а їх син отримав від загарбників підвищення та воює проти України у складі збройних сил рф на посаді командира батальйону військової частини 12676 зс рф. Причому свідки його бачили останній раз на аеродромі в Чорнобаївці у березні 2022 року.

Суд визнав його винним у державній зраді та заочно призначив 15 років позбавлення волі.

Наразі чоловіка оголошено у розшук. Покарання він відбуватиме з моменту затримання.

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