Воевал против Украины: экс-командир механизированной роты из Крыма получил заочное наказание

Он предал государство и воевал против ВСУ на Херсонском направлении.

Фото: ГБР

Святошинский районный суд Киева заочно наказал за государственную измену экс-командира механизированной роты воинской части в АР Крым. Он принимал участие в боевых действиях против Сил обороны Украины на Херсонском направлении. Об этом сообщает ГБР.

Отмечается, что он перешел на сторону россии в 2014 году. После захвата воинской части капитан отказался передислоцироваться в Николаев и присягнул на верность агрессору.

Родители уроженца Черкасской области до сих пор живут на родине, а их сын получил от захватчиков повышения и воюет против Украины в составе вооруженных сил россии в должности командира батальона воинской части 12676 вс рф. Причем свидетели его видели в последний раз на аэродроме в Чернобаевке в марте 2022 года.

Суд признал его виновным в государственной измене и заочно назначил 15 лет лишения свободы.

Сейчас мужчина объявлен в розыск. Наказание он будет отбывать с момента задержания.

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