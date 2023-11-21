В Оболонском районе Киева будут временные ограничения движения транспорта: назвали улицу

Ограничение движения транспорта будет с 22 ноября.

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» сообщила, что с 22 по 28 ноября на ул. Богатырской в направлении выезда из города будут действовать временные ограничения. Об этом говорится в пресс-службе корпорации

Отмечается, что объехать участок можно будет левой полосой движения по встречному направлению ул. Богатырской на пересечении с ул. Полярной.

«Регулирование дорожного движения на перекрестке улиц Богатырской и Полярной будет производиться без изменений.

Изменения в организации движения транспорта связаны с выполнением дорожных работ», - говорится в сообщении.

Киевлян также просит учитывать ограничения при планировании маршрута.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничено движение транспорта на съезде с Днепровского спуска.

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