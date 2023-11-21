В Оболонському районі Києва будуть тимчасові обмеження руху транспорту: назвали вулицю

Обмеження руху транспорту буде з 22 листопада.

Комунальна корпорація «Київавтодор» повідомила, що із 22 до 28 листопада на вул. Богатирській у напрямку виїзду з міста діятимуть тимчасові обмеження. Про це йдеться у пресслужбі корпорації

Зазначається, що об’їхати ділянку можна буде лівою смугою руху зустрічним напрямком вул. Богатирської на перетині з вул. Полярною.

«Регулювання дорожнього руху на перехресті вулиць Богатирської та Полярної здійснюватиметься без змін.

Зміни в організації руху транспорту пов’язані з виконанням дорожніх робіт», - сказано у повідомленні.

Киян також просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Раніше ми писали, що у Києві обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу.

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