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  1. В Україні

У Києві буде обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу: коли та чому

11:58, 7 листопада 2023
У столиці дорожники виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади.
У Києві буде обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу: коли та чому
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У Києві із 8 листопада до 10 грудня буде обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе. Про це повідомила Комунальна корпорація «Київавтодор».

«Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади.

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що на Русанівці в Києві облаштують підвищені пішохідні переходи.

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