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Єврокомісія вважає, що Україна виконала чотири з семи критеріїв для євроінтеграції, — ЗМІ

11:41, 7 листопада 2023
Завершеним повністю не вважається подальше посилення боротьби з корупцією.
Єврокомісія вважає, що Україна виконала чотири з семи критеріїв для євроінтеграції, — ЗМІ
Фото: Твіттер ЄК
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Єврокомісія вважає, що Україна повністю виконала чотири з семи пунктів, які супроводжували надання їй статусу кандидата на вступ до Євросоюзу, пише Радіо Свобода.

Йдеться про такі критерії:

- впровадження законодавства щодо процедури добору суддів Конституційного суду України, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії;

- завершення перевірки доброчесності кандидатів у члени Вищої ради юстиції й створення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

- відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF і схвалення стратегічного плану реформування всього правоохоронного сектору;

- реформа медіагалузі – приведення українського законодавства у відповідність з Директивою ЄС про аудіовізуальні медіапослуги.

Над трьома іншими критеріями, вважає Єврокомісія, Україні ще треба попрацювати. Зокрема, Україна має посилити боротьбу із корупцією, пише видання. 

"Україна все ж повинна прийняти закон про збільшення штатного розкладу НАБУ та вилучити із закону про запобігання корупції норми, які обмежують повноваження НАЗК продовженням перевірки активів, які вже пройшли процес перевірки, та обмеження повноважень НАЗК щодо перевірки майна, придбаного декларантами до вступу на державну службу", – йдеться у звіті.

Щодо обмеження надмірного впливу олігархів, "Україні все ж варто схвалити закон про лобіювання відповідно до європейських стандартів".

У частині реформи законодавства щодо нацменшин, відповідно до рекомендацій Венеційської комісії, нагадується, що виконані не всі з них.

Зазначається, що Єврокомісія зауважує на необхідності впровадити решту зауважень, згаданих "у висновку від червня 2023 року та її подальшому висновку від жовтня 2023 року, зокрема шляхом внесення змін до законів про державну мову, ЗМІ та освіту".

Раніше повідомлялося, коли Єврокомісія схвалить початок переговорів Україна-ЄС. 

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