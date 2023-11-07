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Еврокомиссия считает, что Украина выполнила четыре из семи критериев для евроинтеграции, — СМИ

11:41, 7 ноября 2023
Завершенным полностью не считается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией.
Еврокомиссия считает, что Украина выполнила четыре из семи критериев для евроинтеграции, — СМИ
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Еврокомиссия считает, что Украина полностью выполнила четыре из семи пунктов, сопровождавших предоставление ей статуса кандидата на вступление в Евросоюз, пишет Радио Свобода.

Речь идет о следующих критериях:

- внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного Суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

- завершение проверки добропорядочности кандидатов в члены Высшего совета юстиции и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

- соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрение стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

- реформа медиаотрасли – приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Над тремя другими критериями, считает Еврокомиссия, Украине еще предстоит поработать. В частности, Украина должна ужесточить борьбу с коррупцией, пишет издание.

"Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничение полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами к вступлению на государственную службу", – говорится в отчете.

Что касается ограничения чрезмерного влияния олигархов, "Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами".

В части реформы законодательства о нацменьшинствах, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, напоминается, что выполнены не все из них.

Отмечается, что Еврокомиссия отмечает необходимость внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и ее последующем выводе от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Ранее сообщалось, когда Еврокомиссия одобрит начало переговоров Украина-ЕС.

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