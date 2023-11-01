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  1. В мире

Когда Еврокомиссия одобрит начало переговоров Украина-ЕС: подробности

16:14, 1 ноября 2023
В ЕС настаивают на реформах перед решением по Украине.
Когда Еврокомиссия одобрит начало переговоров Украина-ЕС: подробности
Источник фото: depositphotos
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Европейская комиссия планирует обнародовать отчет о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз во вторник, 8 ноября. Однако некоторые страны, в частности Германия, Франция, Испания и Португалия, выражают опасения относительно необходимости реформирования самого Евросоюза перед расширением, - сообщает Politico.

В ЕС обеспокоены возможностью расширения при условии отсутствия необходимых шагов в направлении реформ и отсутствия последовательного плана для эффективного функционирования Союза. На фоне этих занятий европейские лидеры готовятся к началу официальных переговоров о вступлении Украины и Молдовы уже в ноябре этого года.

По информации издания, Брюссель планирует рекомендовать начать переговоры о присоединении Украины и Молдовы, однако с определенными техническими условиями. В рамках этих условий странам рекомендуется сделать больший прогресс в создании устойчивой и независимой судебной системы, защиты прав меньшинств и реализации антикоррупционных мер.

Французский чиновник предупреждает, что эти ограничения будут существенными и не только техническими деталями. Это будет важным политическим шагом, который Брюссель принимает, чтобы учесть важные последствия и требования перед началом переговоров с Украиной и Молдовой.

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