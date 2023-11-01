Коли Єврокомісія схвалить початок переговорів Україна-ЄС: подробиці

В ЄС наполягають на реформах перед рішенням щодо України.

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Європейська комісія планує оприлюднити звіт щодо прогресу кандидатів на вступ до Євросоюзу у вівторок, 8 листопада. Проте деякі країни, зокрема Німеччина, Франція, Іспанія та Португалія, висловлюють побоювання щодо потреби реформування самого Євросоюзу перед розширенням, – повідомляє Politico.

В ЄС стурбовані можливістю розширення за умови відсутності необхідних кроків у напрямку реформ та відсутності послідовного плану для ефективного функціонування Союзу. На фоні цих занять європейські лідери підготовлюються до початку офіційних переговорів щодо вступу України та Молдови вже в листопаді цього року.

За інформацією видання, Брюссель планує рекомендувати почати переговори щодо приєднання України та Молдови, однак з певними технічними умовами. У межах цих умов країнам рекомендується зробити більший прогрес у створенні стійкої та незалежної судової системи, захисту прав меншин та реалізації антикорупційних заходів.

Французький чиновник попереджає, що ці обмеження будуть суттєвими та не лише технічними деталями. Це буде важливим політичним кроком, який Брюссель вживає, щоб врахувати важливі наслідки та вимоги перед початком переговорів з Україною та Молдовою.

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