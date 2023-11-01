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НАЗК виключили зі складу комісії, яка визначає, кому передавати кошти, що надійшли як добровільні внески для відновлення цифрової інфраструктури

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Верховний Суд висловив позицію у справі командира, що отримав попередження через вчинення підлеглими-військовослужбовцями УСБУ нападу на прикордонників

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Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.

Верховний Суд: призовник і військовозобов'язаний – це різні категорії громадян у сфері військового обліку

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  1. У світі

Коли Єврокомісія схвалить початок переговорів Україна-ЄС: подробиці

16:14, 1 листопада 2023
В ЄС наполягають на реформах перед рішенням щодо України.
Коли Єврокомісія схвалить початок переговорів Україна-ЄС: подробиці
Джерело фото: depositphotos
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Європейська комісія планує оприлюднити звіт щодо прогресу кандидатів на вступ до Євросоюзу у вівторок, 8 листопада. Проте деякі країни, зокрема Німеччина, Франція, Іспанія та Португалія, висловлюють побоювання щодо потреби реформування самого Євросоюзу перед розширенням, – повідомляє Politico.

В ЄС стурбовані можливістю розширення за умови відсутності необхідних кроків у напрямку реформ та відсутності послідовного плану для ефективного функціонування Союзу. На фоні цих занять європейські лідери підготовлюються до початку офіційних переговорів щодо вступу України та Молдови вже в листопаді цього року.

За інформацією видання, Брюссель планує рекомендувати почати переговори щодо приєднання України та Молдови, однак з певними технічними умовами. У межах цих умов країнам рекомендується зробити більший прогрес у створенні стійкої та незалежної судової системи, захисту прав меншин та реалізації антикорупційних заходів.

Французький чиновник попереджає, що ці обмеження будуть суттєвими та не лише технічними деталями. Це буде важливим політичним кроком, який Брюссель вживає, щоб врахувати важливі наслідки та вимоги перед початком переговорів з Україною та Молдовою.

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