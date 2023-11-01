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Суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію щодо порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, відео

12:46, 1 листопада 2023
Галина Юровська звернула увагу на конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді КСУ, вимоги до судді, порядок призначення й набуття суддею повноважень, а також розповіла про організаційну структуру Суду та його склад.
Суддя КСУ Галина Юровська провела лекцію щодо порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду, відео
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Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська провела відео-лекцію на тему: «Порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України: новели правового регулювання».

Під час лекції суддя звернула увагу на особливості формування Суду, конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Суду, вимоги до судді, порядок призначення й набуття суддею повноважень, а також розповіла про організаційну структуру Суду та його склад.

Доповідачка повідомила про законодавчі акти, які регулюють діяльність органу конституційної юрисдикції, надала порівняльну характеристику щодо тих змін, які були внесені до Закону України „Про Конституційний Суд України“, починаючи з 1992 року.

Галина Юровська поінформувала слухачів про витяги із висновків Венеційської Комісії, у яких Комісія наголошує на важливості такого інституту як Конституційний Суд. В одному з таких витягів Венеційська Комісія зазначила: „… створення Конституційного Суду є каталізатором у суспільстві, що переходить до демократії, захисту прав людини та верховенства права. Крім захисту індивідуальних прав, визначених Конституцією, Суд забезпечує дотримання органами державної влади своїх повноважень у межах Конституції та вирішує конфлікти між ними“ (2009 р.).

Ішлося також і про Висновок, який надала Венеційська Комісія щодо проєкту Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України на конкурсних засадах“ (16-17 грудня 2022 року), і про ті рекомендації, які висловила Комісія у цьому Висновку.

Окрему увагу суддя приділила окремим приписам Закону України „Про Конституційний Суд України“, що визначають порядок призначення члена дорадчої групи експертів, зокрема повідомила про формування складу дорадчої групи експертів, вимоги до його членів та інше.

Раніше ми писали, що до КСУ претендують народні депутати від фракції «Слуга народу».

Також Україні рекомендують швидше сформувати «оновлений склад» Конституційного Суду, аби він міг призначити дату перших повоєнних виборів.

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