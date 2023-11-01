Незаконний виїзд ухилянтів за кордон: СБУ та ДБР проводять обшуки у спільників депутата

За даними слідства, депутат організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів.

Фото: СБУ

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань проводять обшуки у спільників народного депутата, який причетний до схеми незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, депутат організував протиправний механізм і використовував підконтрольну громадську організацію, щоб через неї вносити «потрібних людей» у систему «Шлях» нібито як волонтерів.

Задокументовано, що таким чином йому вдалося нелегально переправити за кордон рідного брата своєї цивільної дружини.

СБУ повідомляє, що частину документів, необхідних для втечі «клієнтів» за межі України, нардеп зберігав у свого колишнього помічника – депутата Київської обласної ради 8-го скликання, а також у свого близького родича.

Наразі правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення до відповідальності організатора та учасників цього злочину.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають обшуки за місцями роботи і проживання фігурантів схеми. Серед адрес проведення слідчих дій – офіс громадської організації, де розташована приймальня нардепа.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Санкція статті передбачає покарання до 7 років тюрми.

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