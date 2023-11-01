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  1. В Україні

Укрпошта ввела в обіг поштову марку Залізні люди

15:44, 1 листопада 2023
«Укрпошта» представила поштову марку «Залізні люди», що входить до серії «Героїчні професії».
Укрпошта ввела в обіг поштову марку Залізні люди
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У середу, 1 листопада, Укрпошта представила нову марку «Героїчні професії. Залізні люди», присвячену працівникам Укрзалізниці. Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

«Сьогодні ми запускаємо марку в серії «Героїчні професії», присвячену нашим інфраструктурним побратимам - працівникам Укрзалізниці», – сказав він.

Він підкреслив, що працівники Укрзалізниці виявили величезну відвагу та відданість своїй роботі, особливо в умовах війни. Залізничники вже з перших днів конфлікту використовували свою інфраструктуру для евакуації мільйонів людей зі зон обстрілів та доставки мільйонів тонн вантажів. Ігор Смілянський вважає, що їм варто виразити подяку та визнання за це важливе внесок у добробут та безпеку України.

Поштовий блок «Героїчні професії. Залізні люди» входить до серії «Героїчні професії», яка присвячена людям різних спеціальностей, які працюють на благо України. Раніше в рамках цієї серії була представлена марка «Воїни світла. Воїни добра», присвячена працівникам українських комунальних служб. Нова марка «Залізні люди» є ще одним символом вдячності та підтримки для тих, хто працює на користь України у цей важкий час.

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