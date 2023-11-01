Конкурс на посади прокурорів САП: оприлюднили графік проведення повторних співбесід

Проведення повторних співбесід заплановано на 13-14 листопада.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що 31 жовтня завершився черговий етап конкурсного відбору – співбесіди з кандидатами на зайняття посад прокурорів САП, за наслідками якого до повторної співбесіди допущені 16 кандидатів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Проведення повторних співбесід заплановано в період 13 – 14 листопада 2023 року згідно графіку.

«Також повідомляємо, що засідання конкурсної комісії відбуватимуться в період 13 – 14 листопада 2023 року об 10 годині.

Кандидатам, які запрошені до повторної співбесіди, пропонується направити на електронну адресу конкурсної комісії ([email protected]) примірники складених ними процесуальних документів (клопотань, постанов, повідомлень про підозру, обвинувальних актів, вступного слова, промов тощо) під час здійснення повноважень у рамках кримінального провадження», - сказано у повідомленні.

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