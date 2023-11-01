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Опубліковано зміни до Порядку виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам

До періоду проходження служби, що дає право на одержання щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам зараховується час проходження служби на посадах в органах поліції з присвоєнням спеціальних звань поліцейським.

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  1. В Україні

Конкурс на посади прокурорів САП: оприлюднили графік проведення повторних співбесід

12:28, 1 листопада 2023
Проведення повторних співбесід заплановано на 13-14 листопада.
Конкурс на посади прокурорів САП: оприлюднили графік проведення повторних співбесід
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що 31 жовтня завершився черговий етап конкурсного відбору – співбесіди з кандидатами на зайняття посад прокурорів САП, за наслідками якого до повторної співбесіди допущені 16 кандидатів. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Проведення повторних співбесід заплановано в період 13 – 14 листопада 2023 року згідно графіку.

«Також повідомляємо, що засідання конкурсної комісії відбуватимуться в період 13 – 14 листопада 2023 року об 10 годині.

Кандидатам, які запрошені до повторної співбесіди, пропонується направити на електронну адресу конкурсної комісії ([email protected]) примірники складених ними процесуальних документів (клопотань, постанов, повідомлень про підозру, обвинувальних актів, вступного слова, промов тощо) під час здійснення повноважень у рамках кримінального провадження», - сказано у повідомленні.

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