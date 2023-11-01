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Опубликованы изменения в Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет прокурорам

В период прохождения службы, который дает право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, прокурорам засчитывается время прохождения службы на должностях в органах полиции с присвоением специальных званий полицейским.

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Конкурс на должности прокуроров САП: обнародовали график проведения повторных собеседований

12:28, 1 ноября 2023
Проведение повторных собеседований запланировано на 13-14 ноября.
Конкурс на должности прокуроров САП: обнародовали график проведения повторных собеседований
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Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что 31 октября завершился очередной этап конкурсного отбора – собеседования с кандидатами на должность прокуроров САП, по результатам которого к повторному собеседованию допущены 16 кандидатов. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Проведение повторных собеседований запланировано в период 13 – 14 ноября 2023 согласно графику.

«Также сообщаем, что заседания конкурсной комиссии будут проходить в период 13 – 14 ноября 2023 в 10 часов.

Кандидатам, которые приглашены к повторному собеседованию, предлагается направить по электронному адресу конкурсной комиссии ([email protected]) экземпляры составленных ими процессуальных документов (ходатайств, постановлений, сообщений о подозрении, обвинительных актов, вступительного слова, речей и т.п.) во время осуществления полномочий в рамках уголовного производства», - говорится в сообщении.

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