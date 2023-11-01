СБУ проводит обыски в кабинете мэра Ужгорода Богдана Андреева, — СМИ

1 ноября СБУ пришла с обысками в Ужгородский городской совет.

Фото: Виталий Глагола

В среду, 1 ноября, Служба безопасности Украины проводит обыски в кабинете мэра Ужгорода Закарпатской области Богдана Андреева. Также обыски проходят в здании Ужгородского городского совета. Об этом пишут закарпатские СМИ со ссылкой на местного журналиста Виталия Глагола.

По его информации, Службой Безопасности документируется противоправная деятельность отдельных депутатов и госслужащих Ужгородского городского совета по незаконному пересечению государственной границы Украины.

Пока других деталей и официальной информации по обыскам нет.

Напомним, что ранее у мэра Мукачево Закарпатской области Андрея Балоги проводили обыски.

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