Украинские суды демонстрируют приверженность европейским ценностям при рассмотрении дел о военных преступлениях – Кравченко

Украина не только декларирует, но и своими поступками демонстрирует преданность европейским ценностям и готовность принять правила, которых придерживается все прогрессивное мировое сообщество – Председатель ВС.

Председатель Верховного Суда Украины Станислав Кравченко во время семинара "Применение норм международного гуманитарного и международного уголовного права при рассмотрении дел о военных преступлениях" совместно организованного ВС и Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, подчеркнул, что Украина не только декларирует свою приверженность европейским ценностям, но и воплощает их в жизнь через свои судебные решения. Об этом говорится на сайте Верховного Суда.

Официально задокументированные факты свидетельствуют о совершении российскими военными в Украине многочисленных военных преступлений. Председатель Верховного Суда подчеркнул, что действия подозреваемых и обвиняемых в соответствующих уголовных производствах оцениваются в соответствии с не только национальными законами Украины, но и с учетом положений международных конвенций.

В частности, вопросы применения норм международного гуманитарного и международного уголовного права национальными судами при рассмотрении уголовных производств в отношении военных преступлений в Украине становятся очень актуальными и являются одной из основных тем обучения для украинских судей.

Председатель Верховного Суда также выразил свою благодарность Бюро ОБСЕ за долгосрочное сотрудничество и повышение квалификации украинских судей при оказании их помощи, особенно во время российской агрессии в Украине.

Председатель Верховного Суда Украины, Станислав Кравченко, отметил, что учебные мероприятия, направленные на углубление знаний украинских судей в сфере национальной и международной практики судебного рассмотрения уголовных производств в отношении военных преступлений, играют важную роль в обеспечении справедливого и эффективного рассмотрения этой категории дел.

По словам Станислава Кравченко, в Украине количество уголовных производств, связанных с военными преступлениями, растет ежедневно, и судебная система прилагает все усилия для надлежащей фиксации доказательств этих правонарушений. На сегодняшний день судами рассматривается более 1500 производств этой категории. Председатель Верховного Суда указал, что это свидетельствует о наличии устоявшихся подходов к решению проблемных вопросов, таких как квалификация уголовных правонарушений и разграничение их составов.

Верховный Суд Украины уделяет значительное внимание обеспечению единства судебной практики, включая дела о военных преступлениях, и ее согласованию с международными стандартами. Это важно для того, чтобы решения украинских судов были признаны справедливыми во всем цивилизованном мире.

Подытоживая, Председатель Верховного Суда выразил благодарность за актуальные вопросы, предложенные для обсуждения во время семинара. Он подчеркнул, что новые знания, которые получили судьи на этом мероприятии, будут полезны в практической работе и отразятся в судебной практике. В рамках двухдневного семинара участники обсуждали различные вопросы, включая применение международного гуманитарного и международного уголовного права, ключевые элементы международных преступлений, разграничение военных преступлений и преступлений против человечности, вопросы допустимости доказательств в делах о военных преступлениях, процессуальные аспекты и применение международных решений в национальных юрисдикциях.

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