Залужный предупредил, что от его имени неизвестные посылают провокационные сообщения

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупредил граждан, что от его имени неизвестные посылают просьбы о помощи и провокационные предложения. Об этом он написал на своем Telegram-канале.
Он попросил всех, кто получил подобные сообщения от его имени, не доверять их содержанию.
«Отмечаю: Аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и какие-либо другие учетные записи под именем «Валерий Залужный» и т.д. Все они – фейковые. Единственный канал, где я информирую общество о работе на своей должности – Главнокомандующий ВСУ (верифицированный)», – написал он.
Ранее сообщалось, что Зеленский подарил Залужному именное оружие.
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