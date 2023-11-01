Залужный предупредил, что от его имени неизвестные посылают провокационные сообщения

Главнокомандующий ВСУ призвал украинцы не доверять содержанию этих сообщений.

Фото: espreso.tv

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный предупредил граждан, что от его имени неизвестные посылают просьбы о помощи и провокационные предложения. Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Он попросил всех, кто получил подобные сообщения от его имени, не доверять их содержанию.

«Отмечаю: Аккаунт @Zaluzhniy_ua в Telegram мне не принадлежит, как и какие-либо другие учетные записи под именем «Валерий Залужный» и т.д. Все они – фейковые. Единственный канал, где я информирую общество о работе на своей должности – Главнокомандующий ВСУ (верифицированный)», – написал он.

Ранее сообщалось, что Зеленский подарил Залужному именное оружие.

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