Зеленский подарил Залужному именное оружие, фото

Глава государства поздравил с прошлым днем рождения главнокомандующего ВСУ.

В четверг, 27 июля, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время рабочей поездки в Днепр поздравил с прошлым днем рождения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного (он родился 8 июля).

Залужного Зеленский наградил именным огнестрельным оружием.

Также Глава государства поздравил с прошлым днем рождения командующего Сухопутными войсками Александра Сырского (26 июля).

Сырскому подарил картину, «отражающую подвиг украинских воинов и уважение к ним».

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