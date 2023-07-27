ПриватБанк начинает выплаты денежного пособия от CARE

Денежную помощь получат ВПЛ, временно проживающие в трех, определенных CARE, областях страны.

ПриватБанк начинает выплаты денежной помощи от международной гуманитарной организации CARE для внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в определенных CARE общинах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, – сообщает пресс-служба банка.

«Помощь получат внутренне перемещенные лица, временно проживающие и зарегистрированные в определенных CARE общинах Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областей, предварительно подали заявки на выплату и прошли этап проверки документов», – говорится в сообщении.

Поддержка предусмотрена на три месяца, а размер выплат на одного члена семьи будет составлять 2220 грн в месяц, однако вся сумма будет выплачиваться одним платежом – 6660 грн на каждого члена семьи.

Выплата помощи будет автоматически производиться через платежную систему PrivatMoney. Однако, если у получателя нет зарегистрированной банковской карты или при регистрации неправильно указаны ее реквизиты, он получает смс сообщение с контрольным номером перевода PrivatMoney. По этому номеру денежную помощь через платежную систему PrivatMoney можно будет получить на карту ПриватБанка в Приват24, терминалах самообслуживания, банкомате, отделении ПриватБанка или по телефону 3700.

Регистрация на получение пособия уже закрыта.

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