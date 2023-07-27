ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги від CARE

Грошову допомогу отримають ВПО, які тимчасово проживають у трьох, визначених CARE, областях країни.

ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації CARE для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, – повідомляє пресслужба банку.

«Допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів», – йдеться у повідомленні.

Підтримка передбачена на три місяці, а розмір виплат на одного члена сім’ї складатиме 2220 грн на місяць, однак вся сума виплачуватиметься одним платежем – 6660 грн на кожного члена сім’ї.

Виплата допомоги автоматично здійснюватиметься через платіжну систему PrivatMoney. Однак, якщо у отримувача немає зареєстрованої банківської картки або під час реєстрації було неправильно вказано її реквізити, він отримує смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney. За цим номером грошову допомогу через платіжну систему PrivatMoney можна буде отримати на картку ПриватБанку в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматі, відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700.

Реєстрація на отримання допомоги уже закрита.

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