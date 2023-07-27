Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Верховна Рада визначить, що є днем початку здійснення дисциплінарного провадження стосовно судді

Верховна Рада готується прийняти в цілому закон про відновлення розгляду скарг на суддів, яким змінять і процедуру дисциплінарного провадження: чи вплине це на можливість виходу у відставку.

У чиновників буде 3 місяці на подання електронних декларацій

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про відновлення декларування – що це означає для посадовців.

Неможливість використання права на звернення до субʼєкта влади для впливу на обовʼязковість виконання судового рішення, — позиція ВС

Реалізація конституційного права на звернення громадян не може бути підставою для відступу від конституційної гарантії щодо обов`язковості виконання судового рішення: Верховний Суд.

Прокурори, звільнені в процесі атестації, продовжують стягувати мільйони гривень з держави, - у Раді знайшли вихід

Станом на середину червня 2023 року звільненим в процесі атестації прокурорам вдалося стягнути з рахунків прокуратури більше 100 млн грн у справах, де потім касаційний суд скасував ці рішення, - депутати пропонують визначити можливість повернення цих грошей.

Вища рада правосуддя дозволила слідчим та прокурорам обмежувати доступ до Реєстру судових рішень

Доступ до Реєстру судових рішень зможуть обмежувати на підставі постанови слідчого чи прокурора, - Вища рада правосуддя раптово вирішила змінити свою ж позицію.

  1. В Україні

ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги від CARE

13:58, 27 липня 2023
Грошову допомогу отримають ВПО, які тимчасово проживають у трьох, визначених CARE, областях країни.
ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги від CARE
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

ПриватБанк розпочинає виплати грошової допомоги від міжнародної гуманітарної організації CARE для внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, – повідомляє пресслужба банку.

«Допомогу отримають внутрішньо переміщені особи, які тимчасово проживають і зареєстровані у визначених CARE громадах Івано-Франківської, Вінницької та Одеської областей, попередньо подали заявки на виплату та пройшли етап перевірки документів», – йдеться у повідомленні.

Підтримка передбачена на три місяці, а розмір виплат на одного члена сім’ї складатиме 2220 грн на місяць, однак вся сума виплачуватиметься одним платежем – 6660 грн на кожного члена сім’ї.

Виплата допомоги автоматично здійснюватиметься через платіжну систему PrivatMoney. Однак, якщо у отримувача немає зареєстрованої банківської картки або під час реєстрації було неправильно вказано її реквізити, він отримує смс повідомлення з контрольним номером переказу PrivatMoney. За цим номером грошову допомогу через платіжну систему PrivatMoney можна буде отримати на картку ПриватБанку в Приват24, терміналах самообслуговування, банкоматі, відділенні ПриватБанку чи за телефоном 3700.

Реєстрація на отримання допомоги уже закрита.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПриватБанк
Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Суслова
    Владлена Суслова
    суддя Господарського суду Харківської області