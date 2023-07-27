Комітет Ради підтримав продовження воєнного стану та мобілізації

Парламент найближчим часом продовжить дію воєнного стану та мобілізації.

Фото: glavred.info

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони підтримав внесені Президентом України Володимиром Зеленським законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк на своєму Telegram-каналі.

За його словами, законопроекти підтримали 17 членів комітету.

Йдеться про продовження їх дії ще на 90 діб (до 15 листопада 2023 року).

Як зазначив нардеп, далі ці рішення має затвердити парламент (226+ голосів) і «це відбудеться дуже скоро».

Раніше ми писали, що 26 липня Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні проєкти зареєстровані під номерами 9532 і 9533.

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