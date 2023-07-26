Зеленський пропонує Раді продовжити воєнний стан і загальну мобілізацію

Президент вніс до Парламенту два законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації.

У середу, 26 липня, Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти про затвердження своїх указів щодо продовження строку дії воєнного стану та загальної мобілізації. Відповідні проєкти зареєстровані під номерами 9532 і 9533.

Тексти законопроєктів наразі не оприлюднені на сайті парламенту.

Раніше ми писали, що Рада планує продовжити дію воєнного стану та загальної мобілізації.

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