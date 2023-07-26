Зеленский предлагает Раде продлить военное положение и общую мобилизацию

Президент внес в Парламент два законопроекта о продлении военного положения и общей мобилизации.

В среду, 26 июля, Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта об утверждении своих указов о продлении срока действия военного положения и общей мобилизации. Соответствующие проекты зарегистрированы под номерами 9532 и 9533.

Тексты законопроектов пока не обнародованы на сайте парламента.

Ранее сообщалось, что Рада планирует продолжить действие военного положения и общей мобилизации.

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