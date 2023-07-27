В Киеве 1 284 адвоката не состояли на учете, - Счетная палата выявила ненадлежащее состояние учета налогоплательщиков

В Счетной палате насчитали, что в Киеве 1284 адвоката не состояли на учете, а частные исполнители задерживали предоставление документов на срок от 43 до 890 дней.

В Счетной палате обнаружили ненадлежащее состояние учета налогоплательщиков и его цифровизации, и считают, что созданную Государственной налоговой службой электронную систему учета налогоплательщиков и централизованного ведения реестров и баз данных необходимо усовершенствовать.

Об этом говорится в Отчете о результатах анализа эффективности исполнения полномочий органами исполнительной власти в части регистрации и учета налогоплательщиков. Ответственный за проведение контрольного мероприятия – член Счетной палаты Цезарь Огонь.

В частности, как отмечает Счетная палата, подавляющее большинство налогоплательщиков не представляет документы или подает их несвоевременно. Так, в Днепропетровской области частные исполнители задерживали представление документов на срок от 43 до 890 дней. Согласно анализу данных Единого реестра адвокатов Украины, в Киеве 1284 адвоката не состояли на учете. После получения писем о необходимости взятия на учет только 116 адвокатов подали соответствующие документы. Анализ соответствующих реестров выявил также 55 судебных экспертов и 11 арбитражных управляющих, которых не было на учете в налоговой службе.

В целом, в 2020–2022 годах и I квартале 2023 года количество юридических лиц – налогоплательщиков увеличилось на 8% и на 1 апреля 2023 составило почти 1,7 миллиона.

В то же время количество физических лиц, внесенных в Государственный реестр физических лиц – налогоплательщиков (ГРФЛ), сократилось на 0,5% и к концу I квартала 2023 года составило около 43 млн. Специалисты Счетной палаты выяснили, что в реестр входит больше физических лиц , чем все население Украины. В ГРФЛ есть информация о суммах доходов и налогов только в отношении каждого десятого физического лица. Это свидетельствует о несогласованности взаимоотношений налоговой службы с плательщиками.

Аудит Счетной палаты нашел несколько негативных тенденций. В частности, стремительно растет количество плательщиков, имеющих налоговый долг. Среди юридических лиц количество должников увеличилось на 73% (со 102 до 176 тысяч), среди физических лиц – в 4,5 раза (с 733 тысяч до более 3 млн). Сумма налогового долга выросла на 40% и 46% соответственно.

Также увеличилось количество плательщиков, не предоставляющих налоговую отчетность или отчитывающихся об отсутствии деятельности. С 2020 по 2022 год среди юридических лиц этот показатель вырос с 20% до 29%, среди физических лиц – с 12% до 27%.

Кроме того, ГНС проверяла налогоплательщиков, прекративших свою деятельность. В результате налоговики доначислили более 10 млрд грн денежных обязательств. Из них в госбюджет поступило всего 646 млн грн. (около 6%).

Аудит установил, что некоторые проверки не смогли провести из-за отсутствия плательщиков по налоговому адресу. Только в Харьковской области не проверили 1597 субъектов хозяйствования. Чтобы установить их местонахождение, ГУ ГНС в Харьковской области направляло запросы в Национальную полицию и Бюро экономической безопасности, однако их вернули без выполнения. На сегодняшний день механизм взаимодействия между ГНС и соответствующими органами исполнительной власти по этому вопросу так и не ввели.

Налоговая служба ведет реестры и базы данных, касающиеся регистрации и учета налогоплательщиков. Несмотря на то, что все процессы автоматизированы, специалисты Счетной палаты констатируют несовершенство программного обеспечения. Ограниченный доступ к системе не позволяет всесторонне проанализировать полноту учета. Отчеты не раскрывают все данные, а некоторые из них не согласуются между собой. В то же время, в отчетных формах не предусмотрен учет налогоплательщиков по видам деятельности или системам налогообложения, учет плательщиков на временно оккупированных территориях и т.п.

По состоянию на 1 апреля 2023 г. на учете состоит более 7 млн объектов налогообложения, свидетельствуют данные ГНС. Это почти в 5 раз больше, чем было в 2020 году. Выборочная проверка показала, что в системе отсутствует актуальная информация об объектах налогообложения по новым адресам. К примеру, ГУ ГНС в Днепропетровской области не проконтролировало взятие на учет двух самозанятых лиц по неосновному месту в Запорожской и Харьковской областях. Также аудит установил, что около 18% учетных дел налогоплательщиков в Днепропетровской области содержат устаревшие или ложные сведения об основном виде деятельности.

Специалисты Счетной палаты выявили недостатки учета крупных налогоплательщиков (КНН). На учете в межрегиональных управлениях налоговой службы были плательщики, не отвечающие критериям КНН. И наоборот – плательщики не подавали заявления о переходе в Реестр крупных налогоплательщиков и с ними провели разъяснительную работу. Как следствие, в 2022 году на учет в Центральный ГУ ГНС перешел 121 новый КНН, из которых 71 – по заявлениям. С начала 2023 года в Центральное ГУ поступило уже 103 заявления, всего приняли на учет 175 новых КНН.

ГНС и органы исполнительной власти обмениваются я информацией в процессе регистрации и учета налогоплательщиков. Однако аудит ГУ ГНС в Харьковской области показал недостаточный уровень информационного взаимодействия. Государственные органы не передают на постоянной основе актуальную информацию о физических лицах, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, а сверки с публичными реестрами не автоматизированы. Это усложняет своевременное выявление неучтенных налогоплательщиков.

Решения и Отчет о результатах анализа будут опубликованы на официальном вебсайте Счетной палаты.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.