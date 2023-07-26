Комиссия оценила деятельность НАПК: результаты аудита

Согласно результатам внешнего аудита, НАПК удовлетворительно выполнило большинство возложенных на него задач.

В среду, 26 июля, Кабинет Министров Украины обнародовал результаты внешнего аудита деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции за 2020-2021 годы. По оценке независимой комиссии, деятельность НАПК в указанный период «не была неэффективной».

Оценка комиссией всех критериев аудита показала, что деятельность НАПК в 2020-2021 годах «в целом не достигла порога неэффективности».

В отчете НАПК оценивали по 9 направлениям (объектам оценки) и 237 критериям. Отчет установил, что НАПК выполнило 148 (72%) из 206 критериев, принятых во внимание. Но при этом не выполнило 58 критериев (28%).

Комиссия также сформировала для НАПК 120 рекомендаций, которые в дальнейшем могли бы помочь повысить эффективность работы этого госоргана.

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