На столичной Севастопольской площади на месяц ограничат движение по тоннелю

Основные работы дорожники будут выполнять в ночное время и в выходные.

Источник фото: КГГА

В Киеве в тоннеле на Севастопольской площади частично ограничат движение транспорта с 27 июля по 27 августа, – сообщает пресс-служба КГГА.

В тоннеле начинается ремонт дорожного покрытия.

Первый этап будет длиться около 2 недель. В этот период движение ограничат в направлении площади Космонавтов. Затем покрытие будут ремонтировать в обратном направлении.

Основные работы дорожники будут выполнять в ночное время и в выходные. В будни будут работать на 1 полосе.

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